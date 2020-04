Korona virüsten kan stoklarına büyük darbe

Kaynak: İHA

Korona virüs salgınından sonra Kızılay 'ın kan stoklarının iyice azaldığı ortaya çıktı. Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, daha önce 10 bin ünite olan kan stoklarının 3 bin üniteye kadar düştüğünü belirterek, "Siz sokağa çıkmayın bizi arayın gelip sizi alırız" dedi.Yeni tip korona virüs salgını, hayatın tüm alanını olumsuz etkilemeye devam ediyor. virüs nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulanırken, diğer vatandaşların da işi olmadıkça virüsü yaymamak ve virüse yakalanmamak için sokağa çıkmaması isteniyor. Türkiye'nin kan ihtiyacını gideren Kızılay'ın kat stokları korona virüs tedbirlerinden sonra hızla düşmeye başladı. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Bu korona virüs hastalığı nedeniyle insanlar psikolojik olarak sıkıntı yaşayabilmekteler ve bu durumdan dolayı da kan verme bağışını ertelemiş oluyorlar. Ama şunu bilmeliler ki kan bağışı vermek hiçbir şekilde bağışıklık sistemini düzensiz hale getirmiyor hem de bir hastalık bulaştırmıyor dolayısıyla her bireyimizi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Korona virüs rahatsızlığı devam ederken hastanelerimizde birçok hemşehrimiz ve kardeşimiz kan bağışı için şifa bekliyor bu yüzden her vatandaşımızın gelip bağış yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.Saygılı, Adana'da kan bağışı olarak daha önce Türkiye ortalamasında iyi bir noktada olduklarını dikkat çekerek şunları kaydetti:"Daha önce 10 bin ünite ve üzerindeyken kan stoku şuan 3 bin üniteye geriledik. Biz buradan 2.2 milyon kıymetli hemşehrilerimizi Kızılay'ın bütün noktalarına gelerek kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. 18 ve 60 yaş arasındaki bütün vatandaşlarımız gelmeli düzenli olarak her zaman olduğu gibi 3 ayda verdikleri kanı vermeliler."Kan bağışı konusunda duyarlı dostlar olduğunu anlatan Saygılı, "Biz onları telefonla davet ediyoruz ama gelemeyecek olan kişileri arabayla alıp getiriyoruz. Kan bağışı ertelenemeyecek kadar kıymetli ve önemlidir. 3 ayını doldurmuş her bir bağışçımız kısa mesaj ile ulaşıp kendilerine en yakın olan noktalarımızın adreslerini vererek davet ediyoruz" dedi.Saygılı, geçen yıl 215 bin ünite kan bağışı aldıklarını bu yıl ise 235 bin ünite kan almayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi. - ADANA