Korona virüsten korkup maçı maskeyle takip ettiler
TFF 1.Lig'in 27.haftasında oynanan Adana Demirspor ile Akhisarspor maçına gelen bazı taraftarların korona virüse karşı maske taktıkları görüldü.
11.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:18
TFF 1.Lig'in 27.haftasında oynanan Adana Demirspor ile Akhisarspor maçına gelen bazı taraftarların korona virüse karşı maske taktıkları görüldü.
Adana Demirspor ile Akhisarspor 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Binlerce taraftarın takip ettiği müsabakada maraton tribündeki 3 taraftarın Türkiye'de görülen korona virüse karşı maske taktıkları gözlemlendi. - ADANA
Adana Demirspor ile Akhisarspor 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Binlerce taraftarın takip ettiği müsabakada maraton tribündeki 3 taraftarın Türkiye'de görülen korona virüse karşı maske taktıkları gözlemlendi. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Fatih, Spor
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