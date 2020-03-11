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Korona virüsten korkup maçı maskeyle takip ettiler

TFF 1.Lig'in 27.haftasında oynanan Adana Demirspor ile Akhisarspor maçına gelen bazı taraftarların korona virüse karşı maske taktıkları görüldü.

11.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:18
Korona virüsten korkup maçı maskeyle takip ettiler
TFF 1.Lig'in 27.haftasında oynanan Adana Demirspor ile Akhisarspor maçına gelen bazı taraftarların korona virüse karşı maske taktıkları görüldü.

Adana Demirspor ile Akhisarspor 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Binlerce taraftarın takip ettiği müsabakada maraton tribündeki 3 taraftarın Türkiye'de görülen korona virüse karşı maske taktıkları gözlemlendi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Fatih, Spor

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