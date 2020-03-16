Korona virüsten korunmak için maçı özel tulum giyerek izledi
Karabük U19 Ligi müsabakasında korona virüse karşı önlem amacıyla özel tulum giyen bir taraftar, ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
16.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:11
Karabük U19 Ligi müsabakasında korona virüse karşı önlem amacıyla özel tulum giyen bir taraftar, ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Karabük U19 Ligi'nin 5. haftasında Kapullu Futbol Kulübü ile 5000 Evlerspor karşılaştı. Korona virüsü nedeniyle futbolcular el sıkışmayarak önlem alırken, bir taraftar da müsabakayı izlemeye giydiği özel tulum ile geldi. Gözlük, özel koruyucu elbise ve maske ile mücadeleyi takip eden taraftar, ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olurken, diğer sporseverlerin de dikkatini üzerine topladı. - KARABÜK
Karabük U19 Ligi'nin 5. haftasında Kapullu Futbol Kulübü ile 5000 Evlerspor karşılaştı. Korona virüsü nedeniyle futbolcular el sıkışmayarak önlem alırken, bir taraftar da müsabakayı izlemeye giydiği özel tulum ile geldi. Gözlük, özel koruyucu elbise ve maske ile mücadeleyi takip eden taraftar, ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olurken, diğer sporseverlerin de dikkatini üzerine topladı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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