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Korona virüsten korunmanın yolu tüm uyarılara uymak

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Korona virüsten korunmak için Bilim Kurulu tarafından alınan 14 kurala mutlaka uyulması gerektiğini söyledi.

25.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:09
Korona virüsten korunmanın yolu tüm uyarılara uymak
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Korona virüsten korunmak için Bilim Kurulu tarafından alınan 14 kurala mutlaka uyulması gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Korona virüs (Covid -19) salgına karşı alınacak tedbirlerin önemine değindi. Yurt dışından gelen vatandaşların14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirten Bentli, "Numune sonucu pozitif olan vatandaşlarımızla temas eden kişiler için, Bilim Kurulu tarafından belirlenen temaslı takibi hakkındaki kararlar doğrultusunda ilimizde yürütülen çalışmalar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kesin vakaların yakın temaslısı, uçak temaslısı tanımına uyan kişilerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edildiğine dikkat çeken Bentli, "Tespit edilen kişiler liste haline getirilerek, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca telefon aracılığıyla günlük olarak aranmaktadır. Her aramada özellikle ateş ve solunum semptomları sorgulanmaktadır. Aranan vatandaşlarımızda titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı, kusma ve diğer semptomlar da detaylı olarak öğrenilmektedir. Gerekli hallerde sağlık ekiplerimiz bu vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etmektedir" dedi.

Belirlenen temaslıların başka bir nedenle hastaneye yatışı gerekmiyorsa 14 gün boyunca evde kalması ve toplu alanlardan uzak durmasının istendiğine dikkat çeken Bentli, " Semptom gelişmesi durumunda Olası vaka kabul edilerek numune almak üzere 112 ekiplerimiz tarafından hastaneye getirilmektedir.

Bilim Kurulu tarafından alınan karar ve kuralların

Yaşanan pandemi süresince yurt dışından gelen ve kesin vaka ile yakın temaslı olan kişilerin 14 gün kuralına uymaları, İl Sağlık Müdürlüğümüz ekipleri tarafından gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde sağlık personeline yardımcı olmaları ve sağlık personelimizin talimatları doğrultusunda hareket etmeleri önem arz etmektedir" şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel

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