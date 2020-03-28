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Korona virüsten öldü ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı

Konya'da yabancı uyruklu bir kadın, 7 yaşındaki üvey oğlunu hortumla döverek öldürdü.

28.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:28
Korona virüsten öldü ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı
Konya 'da yabancı uyruklu bir kadın, 7 yaşındaki üvey oğlunu hortumla döverek öldürdü. "Oğlum korona virüsünden öldü" diyerek ihbarda bulunan annenin yalanı sağlık ekiplerinin incelemesinde ortaya çıktı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 27 yaşındaki üvey anne Raaşa Osman, kağıt toplayan kardeşleriyle birlikte eve geç gelen üvey oğlu 7 yaşındaki Azzam Al Abdullah'ı hortumla dövmeye başladı. Üvey annenin darbına dayanamayan 7 yaşındaki çocuk önce baygınlık geçirdi ardından hayatını kaybetti.

Olaydan sonra çocuğu yatağına yatırarak akrabalarını çağıran kadın 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak çocuğunun fenalaştığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine çocuğunun korona virüs nedeniyle fenalaştığını söyleyen üvey annenin yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Sağlık ekibinin kontrol ettiği 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Kadın gözaltına alınırken çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Suçunu itiraf etti"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınan üvey anne Raaşa Osman'ın çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi. Sorguya alınan şüpheli kadın, "Üvey oğlum eve geç geldiği için hortumla dövdüm ve şiddet sırasında bayılarak hayatını kaybetti. Odasına alarak sağlık ekibini aradım ve korona virüsünden öldüğünü söyledim" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, 3. Sayfa

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