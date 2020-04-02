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Korona virüsten ölen annenin karnından alınan bebek kurtarılamadı

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile 8 aylık hamile olduğu sırada hayatını kaybeden annenin karnından alınan bebek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

02.04.2020 22:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:05
Korona virüsten ölen annenin karnından alınan bebek kurtarılamadı
Kocaeli 'de korona virüs nedeni ile 8 aylık hamile olduğu sırada hayatını kaybeden annenin karnından alınan bebek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38) kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan Korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın, 3 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın'ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarılarak İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olaydan iki gün sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören baba Recep Aydın ise 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Kuvöz ile İstanbul'da sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alınan 8 aylık bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bebeğin yarın hastane morgundan alınarak annesinin yanına defnedilmesi bekleniyor. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Aydın, Derince, Kocaeli, Aydın, 3. Sayfa
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