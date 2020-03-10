Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı
Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı Antibaktariyel sabun üretimi yapan firmalar üretimlerini 2 katına çıkardı Hijyene antibakteriyel sabun desteği Dünya hızla yayılan Korona virüs tehlikesinin devam ederken Türkiye'de antibakteriyel sabun üretimi yapan...
10.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:42
Korona virüsten sonra Türkiye 'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttıAntibaktariyel sabun üretimi yapan firmalar üretimlerini 2 katına çıkardıHijyene antibakteriyel sabun desteği
İSTANBUL - Dünya hızla yayılan Korona virüs tehlikesinin devam ederken Türkiye'de antibakteriyel sabun üretimi yapan firmaların ihracatları arttı. Taleplere cevap vermek isteyen firmalar vardiyalı çalışmasına sistemine geçerken, yetkililer vatandaşları el yıkamanın önemi konusunda uyardı. Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Korona virüs tehdidi devam ederken uzmanlar virüsten korunmak için kişisel bakıma dikkat çekiyor. Türkiye'de antibakteriyel sabun üretimi yapan birçok firma da özellikle dış pazara yönelik üretim kapasitelerini artırdı. Uzmanlar virüslerden korunmanın başlıca yolunun antibakteriyel sabunlar olduğunu belirtti.Beylikdüzü'nde antibakteriyel sabun üreten fabrikanın müdürü Kimya Mühendisi Tolga Turan, ürettikleri sabunun bakteri ve virüslere karşı etkili olduğunu ifade ederek, "Kapasitemizi iki katına çıkardık. Korona virüs çok etkili oldu. Özellikle 10 ülkeye ihracatımız var. Taleplere yetişemiyor durumdayız şu anda" dedi."Merdiven altı ürünlere güvenmesinler"Korona virüs tehdidine karşı sahte ürünler üretildiğini ifade eden Turan, "Tüketici merdiven altı firmalara güvenmesin. Özellikle aldıkları ürünlerin ruhsatına sağlık bakanlığından ruhsatları olup olmadıklarına dikkat etsinler. Fırsatçılar çok arttı. Ruhsatlı ve hijyenik olsun tanıdıkları firmalara dikkat etsinler. Ürünleri alırken etiketleri okumalarını tavsiye ederiz" diye konuştu.
İSTANBUL - Dünya hızla yayılan Korona virüs tehlikesinin devam ederken Türkiye'de antibakteriyel sabun üretimi yapan firmaların ihracatları arttı. Taleplere cevap vermek isteyen firmalar vardiyalı çalışmasına sistemine geçerken, yetkililer vatandaşları el yıkamanın önemi konusunda uyardı. Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Korona virüs tehdidi devam ederken uzmanlar virüsten korunmak için kişisel bakıma dikkat çekiyor. Türkiye'de antibakteriyel sabun üretimi yapan birçok firma da özellikle dış pazara yönelik üretim kapasitelerini artırdı. Uzmanlar virüslerden korunmanın başlıca yolunun antibakteriyel sabunlar olduğunu belirtti.Beylikdüzü'nde antibakteriyel sabun üreten fabrikanın müdürü Kimya Mühendisi Tolga Turan, ürettikleri sabunun bakteri ve virüslere karşı etkili olduğunu ifade ederek, "Kapasitemizi iki katına çıkardık. Korona virüs çok etkili oldu. Özellikle 10 ülkeye ihracatımız var. Taleplere yetişemiyor durumdayız şu anda" dedi."Merdiven altı ürünlere güvenmesinler"Korona virüs tehdidine karşı sahte ürünler üretildiğini ifade eden Turan, "Tüketici merdiven altı firmalara güvenmesin. Özellikle aldıkları ürünlerin ruhsatına sağlık bakanlığından ruhsatları olup olmadıklarına dikkat etsinler. Fırsatçılar çok arttı. Ruhsatlı ve hijyenik olsun tanıdıkları firmalara dikkat etsinler. Ürünleri alırken etiketleri okumalarını tavsiye ederiz" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı
Manşet
Haberler
Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Haberler
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Haberler
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?