Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüsten taburcu oldu yazdığı mektup herkesi duygulandırdı

Korona virüsü nedeniyle hastanede tedavi gören ve sağlığına kavuşan bir hastanın sağlık çalışanlarına bıraktığı mektup gören herkesi duygulandırdı.

11.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:36
Korona virüsten taburcu oldu yazdığı mektup herkesi duygulandırdı
Korona virüsü nedeniyle hastanede tedavi gören ve sağlığına kavuşan bir hastanın sağlık çalışanlarına bıraktığı mektup gören herkesi duygulandırdı.

Korona virüse yakalanıp Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 7 hasta daha taburcu edildi. Hastanede tedavi gören bir kişinin bıraktığı mektup ise duygulandırdı. O mektubu sosyal medya hesabında paylaşan İnegöl Devlet Hastanesi Yöneticisi Hayrettin Göçmen, şunları yazdı: ""Yoğun duygular yaşadığımız bu günlerde, daha çok güzellikler paylaşacağımıza dair sizlere söz vermiştik. İşte korona virüs savaş tarihine not düşülecek bir ayrıntı. Dün iyileşerek taburcu ettiğimiz 7 hastamızdan birinin odasında bulduğumuz, bizlere yazmış olduğu mektup. Kendi canlarını ikinci plana atıp hastalarımıza şifa dağıtmaya çalışan sağlık neferlerine yazılmış bir mektup. Fazla yoruma gerek yok. Kelimeler duyguları net bir şekilde ifade ediyor. Tüm yorgunluk ve ümitsizlik duygularımızı paramparça eden, bizleri daha güçlü ve daha ümitkar kılan duygular. Vatandaş ve sağlıkçı iş birliği ile, el ele ve gönül gönüle biz bu savaşı mutlaka kazanacağız. Yeter ki siz mutlaka ama mutlaka evde kalın. Hastamıza ve tüm hastalarımıza çok teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin."

Korona virüsünü yenen hasta ise mektupta şunları yazdı; "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum, ilginiz alakanız için minnettarım. Allah'ım sizi korusun, sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun, sizler melek gibisiniz, hakkınızı helal edin" - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, İnegöl, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Haberler ›› Güncel ››Korona virüsten taburcu oldu yazdığı mektup herkesi duygulandırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:34: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 15:34: Ahlat'ta dolu etkili oldu - Haber 15:32: Koronavirüsü yenen hastanın mektubu duygulandırdı - Haber 15:32: Elazığ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'a bağlantı yolları kapatıldı - Haber 15:31: Ordu'da fırınlardan vatandaşlara eve ekmek servisi - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler