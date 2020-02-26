Haberler » 3. Sayfa » Korona virüsü Alman ordusuna sıçradı - Haberler

Korona virüsü Alman ordusuna sıçradı

Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir askerin korona virüsü semptomları göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

26.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:09Korona virüsü Alman ordusuna sıçradı
Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir askerin korona virüsü semptomları göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir asker korona virüs şüphesiyle Koblenz kentindeki askeri hastaneye kaldırıldı. Korona virüsü semptomlarının görüldüğü askerin gözetim altına alındığı ve hızlı bir şekilde gerekli testlerden geçirileceği belirtildi. Köln kentindeki askeri üsse giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Almanya genelinde 17 korona virüsü vakası olduğu biliniyor. - FRANKFURT

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:30:16