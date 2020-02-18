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Korona virüsü anne ile oğlunu ayırdı

Çin'de korona virüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan hemşire, bir aydır görmediği 3 yaşındaki oğlu ile metrelerce uzaktan hasret giderdi.

18.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:46Korona virüsü anne ile oğlunu ayırdı
Çin'de korona virüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan hemşire, bir aydır görmediği 3 yaşındaki oğlu ile metrelerce uzaktan hasret giderdi.

Çin'in kentinden pek çok ülkeye yayılan korona virüsü nedeniyle hastaneler salgın ile mücadele ediyor. Başta salgının yayıldığı Wuhan kentinde olmak üzere ülke genelinde karantina altında olan hastalarla ilgilenen sağlık görevlileri evlerine gidemiyor, aileleri ile bir araya gelemiyor. Çin'in devlet ajansı, ülkenin Yanzhou kentinde korona virüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan genç hemşirenin 3 yaşındaki oğlu ile uzaktan hasret giderdiği anların görüntülerini yayınladı. Hemşirenin oğlunu bir aydır görmediği ifade edilen görüntülerde, hemşirenin hastanenin camından oğluna el salladığı görülüyor. ve oğlunun ağlayarak hasret giderdiği anlarda, çevrede bulunanların da duygusal anlar yaşadığı görülüyor. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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