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Korona virüsü atlatan Jonathas, yaşadıklarını anlattı

İspanya'nın Elche takımında forma giyen ve korona virüsü atlatan Jonathas, "Çok zor günler geçirdim. O kadar güçsüzdüm ki duşta neredeyse bayılıyordum. Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim" dedi.

16.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:40
Korona virüsü atlatan Jonathas, yaşadıklarını anlattı
İspanya 'nın Elche takımında forma giyen ve korona virüsü atlatan Jonathas, "Çok zor günler geçirdim. O kadar güçsüzdüm ki duşta neredeyse bayılıyordum. Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim" dedi.
İspanya'nın 2. Lig ekiplerinden Elche'de top koşturan ve korona virüse yakalanan Jonathas, yaşadığı zor günleri anlattı. Virüsü nereden ve nasıl kaptığı konusunda hala bir bilgisi olmadığını belirten 31 yaşındaki golcü futbolcu, "Her şey ateş ve öksürük ile birlikte genel bir rahatsızlık hissi ile başladı. Çok fazla baş ağrısı yaşadım. İlk başta migren olduğunu düşündüm. Kulüp doktorumla iletişime geçtim ve bana COVİD-19 testi önerdi. Testi yaptığımda da pozitif olduğumu öğrendim" diye konuştu.
"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR ACI HİSSETMEMİŞTİM "
Hastalık süresince kendini çok halsiz ve güçsüz hissettiğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Kendimi bu sürede çok zayıf hissettim. Bir gün duşa girdim ve neredeyse bayılıyordum. Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim ve gücümü kaybetmemiştim. Birkaç gün içinde antrenman yapmaya başladım. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum ve sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. Korona virüsün hafife alınamayacağını öğrendim. Sağlık ve güvenlik mutlak önceliktir, bu yüzden kurallara saygı gösterelim ve umudu canlı tutalım. Hep birlikte bu durumdan çıkacağız" ifadelerini kullandı.
( Güven Mert Ercan/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İspanya, Güncel
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