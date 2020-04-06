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Korona virüsü baklayı da vurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesinin bakla ve bezelye üretimiyle ünlü mahallesi Kaymakçı'da, elverişsiz hava koşulları ürünün hasadını engellerken, korona virüsü tedbirleri nedeniyle alım satımlarda da durgunluk yaşanıyor.

06.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:28
Korona virüsü baklayı da vurdu
İzmir 'in Ödemiş ilçesinin bakla ve bezelye üretimiyle ünlü mahallesi Kaymakçı 'da, elverişsiz hava koşulları ürünün hasadını engellerken, korona virüsü tedbirleri nedeniyle alım satımlarda da durgunluk yaşanıyor. Tüccarlar, hallerdeki önlemler, çarşı ve pazardaki sıkıntılardan dolayı talebin azaldığını ifade ederken, üreticiler, bir haftalık hasat döneminin ardından fiyatların çok düştüğünü belirterek, "Böyle giderse ürünü tarlada bırakacağız" dedi.

Ödemiş ilçesindeki Kaymakçı Mahallesi'nde, bakla ve bezelye de hasat çalışmaları sürüyor. Yoğun bir şekilde bakla ve bezelye üretimin yapıldığı mahallenin üreticileri, henüz sona ermeyen kış şartları nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. 3 TL ile açılan toptan alış fiyatının 1.5 liraya gerilediğini ifade eden üreticiler, ürün fiyatının maliyet parasını bile karşılamadığını belirtti.

Hem üretim hem de alım yapan Mutlu Didin, 1 haftadır hareketli olan hasat sezonunun iyi gitmediğini belirterek, "Şu an baklanın kilosu toptan 1,5 lira. Beş yıl önce bile 3 liradan satın aldığımız zamanlar oldu. Verim oldukça iyi; ama havanın yağışlı olmasından dolayı toplanamıyor. Kaymakçı'ya genellikle İzmir, Balıkesir ve Bursa hallerinden gelip alım yapıyorlar; fakat hallerden talep gelmiyor. Nedeni de korona virüsü nedeniyle hal ve pazarlarda yapılan uygulamalar" dedi.

Üreticilerden Hakan Balcılar da, zorlu kış şartlarının ürünleri etkilediğini vurgulayarak, "Baklada bazı tarlalarda soğuk vurgunu var. Nisan ayında Bozdağ'ın zirvesinde kar var. Bu da hava sıcaklığını etkiliyor. Son günlerin yağışlı ve soğuk geçmesi nedeniyle baklayı hasat edemiyoruz. Üretici bakla hasadının bitmesi ile salatalık ve mısıra yönelecek. Mayıs ayına kadar bu şekilde giderse salatalık ekemeyeceğiz. Darı ekmeye hazırlanacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaymakçı, Ödemiş, İzmir, Ekonomi
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