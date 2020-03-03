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Korona virüsü bu kez Şili'ye sıçradı

Şili'de ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

03.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:58Korona virüsü bu kez Şili'ye sıçradı
'de ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Çin'in kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsü Güney Amerika ülkelerinde de görülmeye başlandı. Şili'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu. Hastanın başkent Santiago'nun güneyinde yer alan Talca şehrinde 33 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Öte yandan, komşu ülke Arjantin'de de bugün ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyurulmuştu. - SANTİAGO

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Amerika, Wuhan, Şili, Güncel

Kaynak: İHA

4.03.2020 00:20:04