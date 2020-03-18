Korona virüsü çalışmaları denetlendi
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, korona virüsüne karşı kentte devam eden çalışmaları yerinde denetledi.
18.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:45
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, korona virüsüne karşı kentte devam eden çalışmaları yerinde denetledi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle "İl Koordinasyon Kurulu Koronavirüs Pandemisi" toplantısında alınan kararların İl genelinde yapılan tedbir ve uygulamalarını denetlemek üzere, ilk olarak il merkezindeki çalışmaları inceledi. Vali Bilgin buradaki çalışmaları inceledikten sonra Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki çalışmaları da denetledi. - KIRKLARELİ
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle "İl Koordinasyon Kurulu Koronavirüs Pandemisi" toplantısında alınan kararların İl genelinde yapılan tedbir ve uygulamalarını denetlemek üzere, ilk olarak il merkezindeki çalışmaları inceledi. Vali Bilgin buradaki çalışmaları inceledikten sonra Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki çalışmaları da denetledi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Kırklareli, Güncel
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