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Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediliyor

Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediliyor İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeni ile yetkililerin 'Dışarıya çıkmayın, evde kalın' uyarılarını dikkate almayarak sahilde piknik yapmaya devam ediyor.

21.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:31
Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediliyor
İSTANBUL - İstanbul 'da yaşayan bazı vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeni ile yetkililerin 'Dışarıya çıkmayın, evde kalın' uyarılarını dikkate almayarak sahilde piknik yapmaya devam ediyor.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının önüne geçilmesi için özellikle Sağlık Bakanlığı ve devletin diğer organları vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın, evde kalın' uyarısı yaptı. İstanbul'da bazı vatandaşlar bu uyarıları dikkate almayarak gündüz olduğu gibi akşamda Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy sahiline giderek piknik yapmaya devam etti. Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediliyor

Kaynak: İHA

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Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediliyor
Etiketler : İstanbul, Genel

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