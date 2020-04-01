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Korona virüsü dünya ekonomilerini küçültecek

Korona virüsü salgını dünya genelinde insanların sadece sağlığını değil, ekonomik durumu da olumsuz etkiliyor.

01.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:25
Korona virüsü dünya ekonomilerini küçültecek
Korona virüsü salgını dünya genelinde insanların sadece sağlığını değil, ekonomik durumu da olumsuz etkiliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı, salgının uğradığı her ülkede ekonomik büyümenin düşeceğine dikkat çekerek, "Salgınla mücadele uzadıkça ekonomi biraz daha daralacaktır. Bütün ekonomik tedbirlere rağmen işsizlik artacaktır. İşsizlik arttıkça küçülen sektörler tekrar büyüyemeyecek ve karlılık düşecektir" dedi.

Finansal piyasalardaki çalkantıların, yaşanan olumsuzlukların ve belirsizliklerin yansıması olduğunu belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı, ABD'de ve Avrupa 'daki büyük ekonomilerde borsaların son 1 ayda yüzde 20-25 oranında düştüğünü söyledi.

Korona virüsüne ilişkin vaka ve salgına bağlı ölümlerin artması üzerine büyük borsalarda tahtaların kapandığının görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Binatlı, New York Borsasının bir günde tarihi kayıp yaşadığını anımsattı. Yatırımcıların her büyük belirsizlik ortamında yaptığı gibi altın, gümüş gibi değerli metallara yöneldiğini bildiren Prof. Dr. Binatlı, "Altın fiyatları mart ayı başlarında arttı; ama sonradan bu piyasada da sorunlar çıkmaya başladı. Son 7 yılın en büyük haftalık düşüşünü gördük. Dünya üzerinde uçuşlar durdukça altın da seyahat edememeye başladı. Altın madenleri çalışmalara ara verdi. Eskiden en yakın altın vadeli işlem sözleşmelerindeki fiyatlar ile spot fiyatlar birbirine çok yakın olurdu. Artık önemli farklar oluşmaya başladı. New York Borsasında işlem gören mart ayı vadeli altın fiyatı ile Londra'daki spot altın fiyatı arasında 70 dolar fark oluştu. Bu tarihi bir farktı. Farkın büyük olması bize riskin ne kadar büyük olarak algılandığını söylüyor" diye konuştu.

Devletlerin alacağı tedbirlerin kısa süreli iyimserliklere yol açacağını; ancak salgının oluşturduğu tahribatın artmasıyla bu iyimserliklerin sürmeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Binatlı, şunları söyledi:

"Dünya ekonomisinin bütünüyle olmasa da büyük bölümünü oluşturan kısmı, en azından birkaç ay daha rölantide bekleyecektir. Bu salgının sağlık sistemleri üzerinde devasa bir maliyeti de olacak. Bütün ekonomiler büyük bir şoka maruz kaldı. Ben en kapsayıcı tedbirleri alan ülkelerin bu şoklardan en az hasar ile çıkacağına inanıyorum."

Türkiye'de resmi rakamlara göre salgının çok büyük boyutlara ulaşmadığını da kaydeden Prof. Dr. Binatlı, "İşsizlik zaten bizim yumuşak karnımız. Hükümetin acil olarak kapsayıcı ekonomik tedbirler alması yararlı olacaktır. Salgın eninde sonunda kontrole alınacaktır. O gün geldiğinde Türkiye ekonomisinin hızlı toparlanıp toparlanamayacağı belirleyici olacaktır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekonomi, Avrupa, Ekonomi
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