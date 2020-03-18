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Korona virüsü dünyanın en uzun plajını kapattırdı

Dünyada birçok ülkeye yayılan korona virüsü nedeniyle Bangladeş'te yer alan dünyanın en uzun doğal plajı kapatıldı.

18.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:19
Korona virüsü dünyanın en uzun plajını kapattırdı
Dünyada birçok ülkeye yayılan korona virüsü nedeniyle Bangladeş'te yer alan dünyanın en uzun doğal plajı kapatıldı.

Bangladeş'in Chittagong eyaletin Cox's Bazar'da bulunan ve 155 kilometre uzunluğunda olan Cox's Bazar doğal plajı, bugün korona virüsü nedeniyle kapatıldı. Korona virüsü nedeniyle 15 Mart tarihinde ülke genelinde eğitime ara verildikten sonra vatandaşlar kendilerini evlerinde izole etmek yerine tatil yapmaya başladı. Başta Cox's Bazar plajı olmak üzere ülkede bulunan Payra, Kuakata gibi büyük ve küçük plajlara halk akın etti. Konu sosyal medya aracıyla gündeme gelirken bugün ülke yetkilileri, ilk olarak dünyanın en büyük plajı olan Cox's Bazar'ı kapatma kararı aldığını duyurdu.

Cox's Bazar'ın Turist Polisi Müfettiş Yardımcısı Fakhrul İslam, konuyla ilgili, "Cox's Bazar plajını ziyaret etmeyi planlayan yerli ve yabancı turistlerin sağlığını düşünerek bu karar alındı. Biz bölgede bu konuda duyuru yapmaya başladık. Bir sonraki duyuruya kadar bölgeye yeni turist kabul edilmeyecek. Şimdi bölgede bulunanlara da kısa bir süre içinde bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Cox's Bazar Valisi Md. Kamal Hossain ise haberi doğrulayarak, bölgede bulunan vatandaşların bölgeyi terk etmeleri ve evlerine dönmeleri çağrısında bulundu. Bölgede toplanma, parti gibi etkinlikleri yasakladıklarını duyuran Vali Hossain, "Bu zor durumda vatandaşlarımızın bize destek olmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, turizm anlamında ülkeye büyük getirisi olan Cox's Bazar plajının kapatılmasının ülke ekonomisine büyük zarar vereceği düşünülüyor. - DAKKA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bangladeş, turist, Güncel

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