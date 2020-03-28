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Korona virüsü evlenmelerine engel olamadı

Bilecik'te evliliğe adım atan genç çift nikah salonuna maske ve eldivenle gelirken, çiftin ailesi nikahı camdan seyretti.

28.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:00
Korona virüsü evlenmelerine engel olamadı
Bilecik 'te evliliğe adım atan genç çift nikah salonuna maske ve eldivenle gelirken, çiftin ailesi nikahı camdan seyretti.

Dün dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü Türkiye 'de etkisini göstermeye devam ederken, virüsle mücadele kapsamında evlenecekler çiftlerle nasibini almıştı. Bozüyük başlatılan uygulamada, pek çok düğün ertelenirken, mutluluklarını sade bir nikah töreni ile taçlandırmak isteyen vatandaşlar için, nikahlar maskeli ve eldivenli bir şekilde kıyıldı.

Yalnızca şahitleri ve nikah memuru vardı

Bu uygulama ile ilk olarak 2 çift nikah salonunda yalnızca şahitleri ve nikah memuru eşliğinde dünya evine girdi. Uygulama ile ilgili olarak evlenen çiftlerden biri olan damat Melih Murat Uslu; "Yaşadığımız küresel salgın nedeni ile nikah tarihimizi erteleme riski oldu, kıyılamayacak gibi kısada olsa bir mutsuzluk yaşadık fakat belediyemizin bu uygulaması ile tüm sağlık önlemlerimizi alarak buradayız ve dünya evine giriyoruz" dedi.

Nikahların tamamlanması ile dünya evine giren çiftleri ise sağlık gerekçesiyle salon dışından izlemek zorunda olan yakınları yalnız bırakmadı. Unutulmaz bir anı ile evlenen çiftlerin mutluluğu gözlerinden okundu. Nikah salonuna alınmayan çiftin ailesi ve yakınları nikah törenini camdan seyretti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bilecik, Güncel

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