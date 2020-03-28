Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüsü evlenmelerine engel olamadı

Korona virüsü evlenmelerine engel olamadı Çiftin ailesi nikahı camdan seyretti Bilecik'te evliliğe adım atan genç çift nikah salonuna maske ve eldivenle gelirken, çiftin ailesi nikahı camdan seyretti.

28.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:25
Korona virüsü evlenmelerine engel olamadı
Çiftin ailesi nikahı camdan seyretti
BİLECİK - Bilecik 'te evliliğe adım atan genç çift nikah salonuna maske ve eldivenle gelirken, çiftin ailesi nikahı camdan seyretti.
Dün dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü Türkiye 'de etkisini göstermeye devam ederken, virüsle mücadele kapsamında evlenecekler çiftlerle nasibini almıştı. Bozüyük başlatılan uygulamada, pek çok düğün ertelenirken, mutluluklarını sade bir nikah töreni ile taçlandırmak isteyen vatandaşlar için, nikahlar maskeli ve eldivenli bir şekilde kıyıldı.
Yalnızca şahitleri ve nikah memuru vardı
Bu uygulama ile ilk olarak 2 çift nikah salonunda yalnızca şahitleri ve nikah memuru eşliğinde dünya evine girdi. Uygulama ile ilgili olarak evlenen çiftlerden biri olan damat Melih Murat Uslu; "Yaşadığımız küresel salgın nedeni ile nikah tarihimizi erteleme riski oldu, kıyılamayacak gibi kısada olsa bir mutsuzluk yaşadık fakat belediyemizin bu uygulaması ile tüm sağlık önlemlerimizi alarak buradayız ve dünya evine giriyoruz" dedi.
Nikahların tamamlanması ile dünya evine giren çiftleri ise sağlık gerekçesiyle salon dışından izlemek zorunda olan yakınları yalnız bırakmadı. Unutulmaz bir anı ile evlenen çiftlerin mutluluğu gözlerinden okundu. Nikah salonuna alınmayan çiftin ailesi ve yakınları nikah törenini camdan seyretti. Korona virüsü evlenmelerine engel olamadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bilecik, Genel

Haberin Videosu :

Korona virüsü evlenmelerine engel olamadı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Korona virüsü evlenmelerine engel olamadı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:30: Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşları dolandıran sahte polis ve savcılar yakalandı - Haberler 14:29: Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendi - Haberler 14:28: Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın - Haberler 14:27: Yıldırım Belediyesi'nden evde kalan yaşlılara sıcak yemek - Haberler 14:22: Bando takımından vatandaşlara moral konseri - Haberler 14:05: Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir - Haberler 12:38: Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum 11:41: İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti - Haberler 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti