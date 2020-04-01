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Korona virüsü fırsat bildiler, kafeyi böyle soydular

Korona virüsü fırsat bildiler, kafeyi böyle soydular İki dakikada 8 bin TL'lik eşya çalan hırsızlar güvenlik kamerasında İzmir'de, korona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olan bir kafeye giren hırsızlar, 2 dakika içerisinde 8 bin TL değerindeki eşyayı çalarak kaçtı.

01.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:09
Korona virüsü fırsat bildiler, kafeyi böyle soydular
İki dakikada 8 bin TL'lik eşya çalan hırsızlar güvenlik kamerasında
İZMİR - İzmir 'de, korona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olan bir kafeye giren hırsızlar, 2 dakika içerisinde 8 bin TL değerindeki eşyayı çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Güzelyalı semtindeki bir kafede meydana geldi. Korona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olan bir kafenin önüne gelen 3 hırsız, kafenin raylı kapısını zorlayarak ve kilidini kırarak kapıyı açtı. İçeri giren hırsızlar, iki dakika içerisinde 2 adet televizyon ve 1 adet laptop çalarak kayıplara karıştı.
İki dakika içerisinde hırsızlık
Hırsızlık anını anlatan kafe sahibi Can Serhatlı, "Ben evde oturuyordum, telefonum çaldı ve 'Dükkanının kapıları' açık dediler. Kameralardan bir baktığımda kapının önünde bekçi ekibi vardı. Geldiğimde kapının sürgüsünü zorladılar sandım; ama kapı komple açıktı. Ondan sonra kamera kayıtlarına baktığımda 3 kişinin kapının rayını kırıp içeri girdiğini gördüm. İki dakika içeride duruyorlar, laptop ve televizyonları alıp kaçıyorlar. Çalınan malların değeri toplamda 7-8 bin TL civarındaydı. Sistem bilgisayarımız da çalındı, en çok üzüldüğümüz de o oldu" dedi.
Kafe sahibi endişeli
Serhatlı, "Kafemizde normal zamanda bekçi vardı, koronavirüs önlemleri için, kapalı kalacağımız zamanda maddi gücümüz yeterli olmayacağı için o da işten ayrılmak zorunda kalmıştı. Hırsızlar, korona virüsü fırsat bilip kafeye girdiler, bu olay 23.30'da oluyor. Normalde o saatlerde burası çok kalabalık olur. Tahmin ediyorum ki bizim bundan sonra da hırsızlarla işimiz olacak. Bu daha bir şey değil bana göre. Bu karar 1-2 hafta daha devam ettiğinde burada yağmalama başlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Bekçiler bir hırsızlığı da önledi
Kafe sahibi Can Serhatlı, kendi kafesinden hırsızlık olayı olduktan sonra bekçilerin bölgede nöbetini artırdığını söyledi. Yan tarafta bulunan bir kafeye de hırsızlık girişiminde bulunulduğunu belirten Serhatlı, "18 yaşından küçük 4-5 çocuk, tam kapıyı açıp girecekken bekçiler durumu fark ediyor. Bekçileri gören çocuklar kaçmaya başlıyor, bir çocuk bir arabanın altında saklanırken diğerleri de kaçarken bekçiler tarafından yakalanıyor" şeklinde konuştu.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturmanı sürdürüyor.
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Korona virüsü fırsat bildiler, kafeyi böyle soydular

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, 3. Sayfa

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Korona virüsü fırsat bildiler, kafeyi böyle soydular
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