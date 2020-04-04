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Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Batman'ın Sason ilçesinde korona virüs dinlemeyen hırsızlar, salgın nedeniyle evine kapanan arıcı Nurettin Kandemir'in 60 kovan arısını çaldı.

04.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:57
Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı
Batman 'ın Sason ilçesinde korona virüs dinlemeyen hırsızlar, salgın nedeniyle evine kapanan arıcı Nurettin Kandemir'in 60 kovan arısını çaldı.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir arılarının yanına gidemediğini ifade eden 20 yıldır arıcılık işi ile uğraşan Derince köyü nüfusuna kayıtlı arıcı Nurettin Kandemir, 2 gün önce Sason Üçyol mevkinde bulunan arı kovanlarını kontrol etmeye gittiğinde 60 kovan arının çalındığını fark ettiğini belirtti. Tek geçim kaynağı arıları olduğunu ifade eden Kandemir, "İki gün önce arı kovanlarımı kontrol etmek için bulundukları yere gittim. Arı kovanlarımı yerinde bulamadım. 60 kovanım kayboldu. Hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Yaklaşık 20 bin TL civarında arı kovanım çalındı. Geçen senede bir arkadaşımıza ait arı kovanları çalınmıştı. İnşallah bulunurlar. Bunu yapan ya da yapanlar insan olamaz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman, Sason, Güncel
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