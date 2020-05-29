Korona virüsü fırsata çevirmeye çalışanlara Jandarma baskını

Jandarma ekipleri, İzopropil Alkol ile sahte dezenfektan üreten ve Korona virüs salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Başakşehir ve Sultangazi'de iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Korona virüsü fırsata çevirmeye çalışanlara Jandarma baskını
29.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:23
Jandarma ekipleri, İzopropil Alkol ile sahte dezenfektan üreten ve Korona virüs salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Başakşehir ve Sultangazi'de iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, 3 şüpheli yakalanırken, 7425 litre sahte el dezenfektanı, 205 litre İzopropil alkol, 180 litre gliserin yağı, 60 litre koku esansı ele geçirildi.

Fahiş fiyatla piyasaya süreceklerdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başakşehir ve Sultangazi'de iki adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların Korono virüs (Covid-19) salgını nedeniyle piyasa meydana gelen talep artışı nedeniyle piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri; elde edilen bilgiler ışığında, şüphelilerin haksız kazanç temin etmesine fırsat vermemek ve vatandaşlarımızın sahte dezenfektan kullanmalarının önüne geçilmesi maksadıyla harekete geçerek, Başakşehir ile Sultangazi'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Sultangazi'de imalat, Başakşehir'den satış

Jandarma ekipler buralarda yaptıkları aramalarda; 1 ve 5 LT. olarak şişelenmiş toplam 7425 litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 205 litre İzopropil alkol, 180 litre gliserin yağı, 60 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 850 adet sahte etiket ele geçirildi. Baskında S.T., M.M.A. ve N.Ü. isimli 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

İzinsiz olarak sahte dezenfektan üretilen ve depolanan iş yerleri mühürlenip ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Başakşehir, Sultangazi, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan’ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan’ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler Haber
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Oyuncu Elçin Sangu’dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol’a güldüren cevap Haber
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Bitlis’te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Haber
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Haberler››3. Sayfa››Korona virüsü fırsata çevirmeye çalışanlara Jandarma baskını - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:17: Dilovası'nda camiler cuma namazına hazır - Haberler 10:14: Korona virüsü fırsata çevirmeye çalışanlara Jandarma baskını - Haberler 10:11: Evinin önüne gittiği şahıs tarafından pompalı tüfekle öldürüldü - Haberler 10:09: Ezber bozan sevimli tavşan 'Reis' - Haberler 10:07: Antalya'da kumar oynayan 7 şahsa 33 bin lira ceza - Haberler 08:14: Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor 07:45: Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi - Haberler 01:27: Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü 01:27: Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü - Haberler 10:11: Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma