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Korona virüsü gündelik çalışan kesimi de etkiledi

Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, korona virüsü nedeniyle ilçelerinde gündelik olarak çalışan vatandaşların işsiz kalarak mağdur olduğunu belirterek, bu yönde yardımların yapılması gerektiğini dile getirdi.

31.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:33
Korona virüsü gündelik çalışan kesimi de etkiledi
Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, korona virüsü nedeniyle ilçelerinde gündelik olarak çalışan vatandaşların işsiz kalarak mağdur olduğunu belirterek, bu yönde yardımların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi ilan edilen Korona virüsü, bir taraftan binlerce insanı sağlığından ederken, bir yandan da ülkelerin ekonomisine ciddi manada zarar verdi.

Türkiye'de de etkisini her geçen gün arttıran virüse karşı her gün ekonomik ve sağlık alanlarında ciddi önlemler alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek çığ gibi artarken, Malatya 'nın Akçadağ ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, özellikle gündelik olarak çalışan birçok vatandaşın da bu süreçte desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İlçelerinde günü birlik işlerde ve hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalışan insanların olduğunu kaydeden Gönültaş, "Kayısı hasadı ile birlikte kayısı bahçelerinde, gündelik işlerde nafakasını kazanmaya çalışan üzerlerine kayıtlı olan arazi nedeniyle sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında yardım alamayan insanlarımız var. Kimi minibüs duraklarında sefer başı şoförlük yaparak, kimi seyyar satıcılık yaparak, kimi ise düğün salonlarında garsonluk, inşaat işçiliği yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Bu insanlarımız devletimize vatandaşlık bağı ile bağlı, fakat hiç birinin devletten yardım alacak durumu yok" dedi.

Mahallelerde muhtar aracılığı ile bu durumda olan vatandaşların tespit edilerek desteklenmesi gerektiğini ifade eden Gönültaş, "Görünmeyen yardıma muhtaç vatandaşlarımızı unutmayalım. Bu çalışmanın bir an evvel yapılmasını tüm yetkili isimlerimizden talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Korona virüs salgınına karşı Akçadağ ilçesinde de dezenfekte çalışmalarının ilçe belediyesi tarafından sürdürüldüğüne işaret eden Başkan Gönültaş, özellikle kırsal mahallelerde ise Büyükşehir Belediyesinden destek beklediklerini söyledi. Gönültaş, bu krizden kurtulmanın yolunun kırsalda yapılacak olan üretim ile mümkün olabileceğini belirterek, "Kentimizi ekonomik olarak taşıyan merkezinde yükünü alan kayısının en fazla üretildiği alanlar kırsal kesimlerdir" diye konuştu. - MALATYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Akçadağ, Malatya, Eyüp, Güncel
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