Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi

Avcılar 'da 'yol verme' kavgası kameralara yansıdı. Sosyal mesafeyi hiçe sayan taraflar bir anda birbirine girdi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmeler sonrası çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlarda araya girerek ayırmaya çalıştı.

CEP TELEFONU KAMERASI OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Durum polise ihbar edilirken kısa sürede Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi. Kavga eden taraflar polis gelmeden olay yerinden kaçarken yaşanan anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Görüntülerde, vatandaşların bağrışmaları ve yumruklaşmaları yer alıyor. Tarafların birbirine girmesi ise koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA