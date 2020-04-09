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Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi

İstanbul Avcılar'da 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflar tekme tokat kavga etti. Kavga anında koronavirüs önlemleri çerçevesinde dikkat edilmesi gereken sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

09.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:22

Avcılar 'da 'yol verme' kavgası kameralara yansıdı. Sosyal mesafeyi hiçe sayan taraflar bir anda birbirine girdi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmeler sonrası çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlarda araya girerek ayırmaya çalıştı.

Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi

CEP TELEFONU KAMERASI OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Durum polise ihbar edilirken kısa sürede Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi. Kavga eden taraflar polis gelmeden olay yerinden kaçarken yaşanan anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Görüntülerde, vatandaşların bağrışmaları ve yumruklaşmaları yer alıyor. Tarafların birbirine girmesi ise koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Gümüşpala, Avcılar, Polis, 3. Sayfa
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi - Haberler
Yorumlar (6)
FIRAT:Sosyal mesafeli dövün len birbirinizi!
Cevap Yaz 0 0
NE SOSYAL MESAFESİ HİKAYELER:hastalık yok insanlar kandırılıyor yatırım yapın dolar euro altın bütün paraları yatırın
Cevap Yaz 0 0
TUĞRUL:Koronaya aşı geliştirirken bu toplum zararlılarına da bi aşı geliştirseler çok iyi olur. Nezaketi, anlayışı, insan olmayı sağlayacak bir aşı lazım.
Cevap Yaz 0 3
ERHAN:Burası Türkiye herşey normal
Cevap Yaz 2 1
CRAZY:Adamlar kavga ediyor sen sosyal mesafe diyon
Cevap Yaz 2 7
WWWWWWW:Habere bak kavga eden sosyal mesafeye dikkat etmediler
Cevap Yaz 1 8

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