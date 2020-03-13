- Korona virüsü İtalya'da bilançoyu ağırlaştırıyor- Ölü sayısı bin 16'ya yükseldi
- Korona virüsü İtalya'da bilançoyu ağırlaştırıyor Ölü sayısı bin 16'ya yükseldi Karantina altına alınan İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 16'ya, vak'a sayısı ise 15 bin 113'e yükseldi.
13.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:27
- Korona virüsü İtalya 'da bilançoyu ağırlaştırıyorÖlü sayısı bin 16'ya yükseldi
ROMA - Karantina altına alınan İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 16'ya, vak'a sayısı ise 15 bin 113'e yükseldi. Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa 'ya sıçrayan korona virüsü İtalya'da bilançoyu arttırıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 189 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının bin 16'ya ulaştığı açıklandı. Toplam vak'a sayısı ise 12 bin 462'den 15 bin 113'e yükseldi. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana vak'a sayısındaki en büyük artışın yaşandığı belirtildi.İtalya Başbakanı Guiseppe Conte alınan önlemlere yönelik yaptığı açıklamada, "Büyük bir ulus olabileceğimizi gösteriyoruz. Yarını kucaklayabilmemiz için şimdi birbirimizden uzak duralım" ifadelerini kullandı.İtalya hükumeti dün, virüse karşı alınan tedbirler kapsamında eczaneler ve marketler dışındaki tüm dükkanların kapatılacağını duyurmuştu. Virüs nedeniyle acil durum önlemleri de ulusal düzeye genişletilmişti.
ROMA - Karantina altına alınan İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 16'ya, vak'a sayısı ise 15 bin 113'e yükseldi. Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa 'ya sıçrayan korona virüsü İtalya'da bilançoyu arttırıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 189 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının bin 16'ya ulaştığı açıklandı. Toplam vak'a sayısı ise 12 bin 462'den 15 bin 113'e yükseldi. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana vak'a sayısındaki en büyük artışın yaşandığı belirtildi.İtalya Başbakanı Guiseppe Conte alınan önlemlere yönelik yaptığı açıklamada, "Büyük bir ulus olabileceğimizi gösteriyoruz. Yarını kucaklayabilmemiz için şimdi birbirimizden uzak duralım" ifadelerini kullandı.İtalya hükumeti dün, virüse karşı alınan tedbirler kapsamında eczaneler ve marketler dışındaki tüm dükkanların kapatılacağını duyurmuştu. Virüs nedeniyle acil durum önlemleri de ulusal düzeye genişletilmişti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İtalya, Güncel
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