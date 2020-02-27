Haberler » Güncel » Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor - Haber

Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor

Japonya'da bildirilen yeni korona virüsü vakaları, ülkede şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısını 894'e çıkardı.

27.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:40Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor
'da bildirilen yeni korona virüsü vakaları, ülkede şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısını 894'e çıkardı.
Çin'in kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya'nın Aichi, Hokkaido, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Gifu ve Nagano bölgelerinde son teyit edilen vakalarla, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 894'e çıktığı açıklandı. Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 705 yolcu ve mürettebatın toplam vaka sayısına dahil olduğu biliniyor.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Dün Japonya'da korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, ülkede virüs kaynaklı ölüm vakaları 7'ye yükselmişti. 7 ölüm vakasının 4'ünü daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
10:56  İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu? İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi kim? İstiklal Marşı'nın 10 kıtası!
10:42  Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümü ne zaman? Necmettin Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!
10:28  Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 11:32:31