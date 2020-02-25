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Korona virüsü Kanarya Adaları'na sıçradı

İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nda bin kişilik otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsü tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

25.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:00Korona virüsü Kanarya Adaları'na sıçradı
'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nda bin kişilik otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsü tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü (Covid-19) İspanya'da büyük paniğe yol açtı. İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de sağlık biriminden yapılan açıklamada, ülkeye tatil için gelen bir İtalyan doktorun rahatsızlanması üzerine yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İspanya yerel basınında çıkan haberlere göre, İtalyan doktorun kaldığı H10 Costa Adeje Palace adlı otel bin müşterisiyle birlikte karantinaya alındı. Kanarya Adaları sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada, virüs tespit edilen doktorun şuanda bir hastanede tek başına karantina altında tutulduğu ve Covid-19 protokolü gereği test sonuçlarının 2. bir analiz için Madrid'e gönderileceği belirtildi. Ayrıca oteldeki müşterilere de test yapılacağı bildirildi.
Polis tarafından önlem amacıyla otele giriş çıkışların denetlendiği belirtilirken otel işletmesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İtalyan doktorun, korona virüsünden 7 kişini hayatını kaybettiği İtalya'nın Lombardy bölgesinden İspanya'ya geldiği ve 6 gündür eşiyle birlikte otelde kaldığı ifade edildi.

Kanarya Adaları, İspanya, Güncel

Kaynak: İHA

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