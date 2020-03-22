Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Korona virüsü komşuluklarına engel olamadı - Haberler

Korona virüsü komşuluklarına engel olamadı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 27 yıllık kapı komşuları, korona virüsü nedeniyle evde kalınca çareyi kapı önünde sohbet etmekte buldular.

22.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:09
Korona virüsü komşuluklarına engel olamadı
Artvin 'in Arhavi ilçesinde yaşayan 27 yıllık kapı komşuları, korona virüsü nedeniyle evde kalınca çareyi kapı önünde sohbet etmekte buldular. Kahvelerini alan komşuların kapı önü sohbeti sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler ve uyarılar art arda geldi. Artvin'in Arhavi ilçesi Boğaziçi mahallesine yaşayan 27 yıllık kapı komşuları Nurdan Yıldız (58) ve Naciye Gerdan (74) korona virüsü salgını nedeniyle ev ziyaretlerine bir süre ara verdiler. Evden çıkmayan iki arkadaş, komşuluk bağlarını ise farklı bir yöntemle sürdürüyorlar. 1 metre mesafe kuralına uyan Nurdan Yıldız ve Naciye Gerdan, kapı önüne koydukları sandalye sohbetlerine ara vermeden devam ediyorlar. Kahvelerini yudumlayan ve sohbetlerini yapan iki komşunun, bu görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

27 yıllık iki komşu, "Korona bizi bitirdi. Çarşıya da çıkamıyoruz. Bir birlerimize gidemediğimiz için barı kapıda kahvelerimiz içelim" dediler. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Arhavi, Artvin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

Taksim Meydanı güvercinlere kaldı - Haber Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Haber Evlerinin camlarına 'Evdeyiz, güvendeyiz' yazısı astılar - Haber Evlerinden çıkan İstanbullular Caddebostan sahile koştu - Haber Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var - Haber ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı - Haberler
Loading