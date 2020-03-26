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Korona virüsü korkusu otobüs seferlerini iptal ettirdi

Tokat'ta şehirlerarası seyahat eden yolcu sayısının düşmesi sonucu bazı firmalar seferlerini tamamen iptal ederken, diğer firmalar da birçok ile düzenledikleri seferleri kaldırdı.

26.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:17
Korona virüsü korkusu otobüs seferlerini iptal ettirdi
Tokat 'ta şehirlerarası seyahat eden yolcu sayısının düşmesi sonucu bazı firmalar seferlerini tamamen iptal ederken, diğer firmalar da birçok ile düzenledikleri seferleri kaldırdı.

Tokat'ta korona virüs korkusu ulaşımı durma noktasına getirdi. Tokat'ta şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firma tamamen seferlerini iptal ederken, diğer firmalarda sefer yaptıkları il sayısında düzenlemelere gitti. Yolcu sayısının büyük oranda düştüğü görülen Tokat Belediyesi şehirlerarası otobüs terminalinde birçok otobüs parka çekildi.

Bir seyahat firması sahibi Erkut Dizman ise seferlerinin çoğunu kısıtladıklarını belirterek, "İnsanların mağdur olmaması, mecbur yola gidecek olan yolcuların gidebilmesi için Ankara , İstanbul gibi birkaç hattımızı tutuyoruz. En azından Tokat'tan Antalya, Bursa gibi farklı illere gidecek olan yolcularımızı Ankara'ya kadar götürelim, oradan da bulabileceği hatlarla aktarmalı olarak seyahatlerini tamamlasın istiyoruz. Neticede ulaşım bir ülkenin kalbidir, ulaşım durursa her şey durur" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Tokat, Güncel

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