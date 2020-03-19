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Korona virüsü kuaförlere kepenk kapattırdı

Eskişehir'de kuaförlük alanında hizmet veren birçok esnaf, tüm dünyayı etkisi altına alan Korana virüse önlem olarak kepenk kapattı.

19.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:20
Korona virüsü kuaförlere kepenk kapattırdı
Eskişehir 'de kuaförlük alanında hizmet veren birçok esnaf, tüm dünyayı etkisi altına alan Korana virüse önlem olarak kepenk kapattı.

Korona virüs nedeniyle ölü ve yeni vaka sayıları her geçen gün artarken, virüsten korunmak için çeşitli önlemler alınıyor. Eskişehir'de ise insanla birebir temas halindeki kuaförlük mesleğinde hizmet veren esnafın çoğu kepenk kapattı. Bu kapsamda Emek ve 71 Evler Mahalleleri başta olmak üzere birçok kuaför makas kullanmaya bir hafta ara verdi. Konu sağlık olunca ekmek teknelerini kapatma kararı alan kuaförler, virüsün etkilerinin bir an önce azalmasını bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Güncel

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