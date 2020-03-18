Korona virüsü kutlamaları da etkileri
Bilecik'te, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.
18.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:38
Bilecik 'te, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törene korona virüsü tedbirlerine karşı sadece A protokolü katıldı.
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak tarafından çelenklerin bırakmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlamalar sona erdi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinliğe de sadece A protokolü katılırken, önceki yıllarda çelenk sunumu sonrası belirlenen bir okul tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde program düzenleniyordu. - BİLECİK
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak tarafından çelenklerin bırakmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlamalar sona erdi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinliğe de sadece A protokolü katılırken, önceki yıllarda çelenk sunumu sonrası belirlenen bir okul tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde program düzenleniyordu. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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