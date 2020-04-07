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"Korona virüsü Mayıs ayı sonuna kadar kontrol altına alacağız"

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, korona virüsü Mayıs ayı sonuna kadar ülke genelinde kontrol altına alabileceklerini söyledi.

07.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:50
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, korona virüsü Mayıs ayı sonuna kadar ülke genelinde kontrol altına alabileceklerini söyledi.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, mecliste milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada korona virüs ile mücadelede alınan önlem ve uygulamalara ilişkin konuştu. Çin'de virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte gerekli önemleri almaya başladıklarını belirten Nemeki, Şubat ayı itibariyle hastaneleri korona virüse karşı hazırladıklarını söyleyerek, "Kendi teşhis kitlerimizi üretmeye ve virüs ile mücadeleye başladık" dedi.
İran'da korona virüs teşhisinin ilk olarak 19 Şubat tarihinde yapıldığını aktaran Nemeki, meclis seçimleri öncesinde bunun açıklanmasını uygun bulmayanlar olduğuna işaret ederek, "Virüs teşhisi yapıldıktan sonra konunun doğrudan halka açıklanmasını istedim. Doğru sözlü olmak halka en iyi hizmettir" dedi.
Korona virüs ile ülke genelinde mücadeleye devam edeceklerini söyleyen İran Sağlık Bakanı Nemeki, virüsün ancak Mayıs ayının sonralarına doğru kontrol altına alınabileceğini söyledi. Ülke genelinde sosyal mesafe önlemlerinin uygulanması gerektiğini vurgulayan Nemeki, "Elbette diğer yandan ekonomik bir savaş ile de karşı karşıyayız. Üretimin durmaması gerekiyor. Bu nedenle sağlık protokollerine bağlı kalarak ekonominin yok olmasının önünü alabiliriz" şeklinde konuştu.
ABD yaptırımlarının korona virüs ile mücadeleyi olumsuz etkilediğini belirten Nemeki, ülke genelinde virüsü kontrol altına alamadıklarını vurgulayarak, "Virüsün üzerimize gelmesini beklemek yerine yaptığımız çok sayıdaki testlerle biz hastalığın üzerine gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güncel
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