Korona virüsü NATO'ya sıçradı
NATO, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona virüsü tespit edildiğini duyurdu.
09.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:00
NATO, Brüksel 'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona virüsü tespit edildiğini duyurdu.
Çin'den dünyaya yayılan Korona virüsü salgını NATO'ya sıçradı. NATO tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona virüsü tespit edildiği kaydedildi. İsmi açıklanmayan görevlinin İtalya tatilinden döndüğü ve evinde karantina altında olduğu aktarıldı. Testin pozitif çıkmasının ardından NATO karargahında çalışan herkesin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, görevlilerin çalışmalarını evden yürüttüğü aktarıldı. Gerekli önlemlerin alındığı ve durumun yakından takip edildiği ifade edildi.
Çin'den dünyaya yayılan Korona virüsü salgını NATO'ya sıçradı. NATO tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona virüsü tespit edildiği kaydedildi. İsmi açıklanmayan görevlinin İtalya tatilinden döndüğü ve evinde karantina altında olduğu aktarıldı. Testin pozitif çıkmasının ardından NATO karargahında çalışan herkesin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, görevlilerin çalışmalarını evden yürüttüğü aktarıldı. Gerekli önlemlerin alındığı ve durumun yakından takip edildiği ifade edildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Korona virüsü NATO'ya sıçradı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Brüksel, Güncel
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