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Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı

Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı Miraç Kandili Korona virüsü engeli nedeniyle camiler boş kaldı.

21.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:55
Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı
Miraç Kandili Korona virüsü engeli nedeniyle camiler boş kaldı.
İSTANBUL - Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle Camiler Cuma ve Kandil gecesinin kapalı olacağının açıklanmasının ardından Miraç Kandilinde İstanbul Fatih ve Eyüp Sultan Camilerinin boş hali havadan görüntülendi.
Tüm Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle İstanbul'da gündüz meydanlar bomboş kalırken, virüs nedeniyle kapatılan camilerde boş kaldı. Virüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere Cuma Günü ve kandil gecesi camilerimiz kaplı kalacak" açıklamasında bulunmuştu. Recep ayının 27. gecesi İslam aleminde Miraç Kandilinde tüm ülkede camiler dolup taşıyordu. Camiler korona virüsü sebebiyle açılmadı. Fatih ve Eyüp Sultan Caminin havadan çekilen görüntülerinde etrafında yoğunluk olmadığı gözüktü. Bazı vatandaşlar ise akşam ezanın bitene kadar cami etrafında bir süre bekleyip dua edip ayrılırken, bazıları ise caminin kapalı olmasına rağmen avluda akşam namazını kıldı. Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı

Kaynak: İHA

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Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı
Etiketler : Kandil Dağı, İstanbul, Genel

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