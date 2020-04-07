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Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı

Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı Beraat Kandili korona virüsü engeli nedeniyle camiler boş kaldı Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle Camiler kapalı olacağının açıklanmasının ardından Beraat Kandilinde Ulucami Camilerinin boş hali görüntülendi.

07.04.2020 23:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:10
Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı
Beraat Kandili korona virüsü engeli nedeniyle camiler boş kaldı
BURSA - Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle Camiler kapalı olacağının açıklanmasının ardından Beraat Kandilinde Ulucami Camilerinin boş hali görüntülendi. Tüm Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle Bursa 'da gündüz meydanlar bomboş kalırken, virüs nedeniyle kapatılan camilerde boş kaldı. Virüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere Cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı kalacak" açıklamasında bulunmuştu. İslam aleminde Beraat Kandilinde tüm ülkede camiler dolup taşıyordu. Camiler korona virüsü sebebiyle açılmadı. Ulucami Caminin çekilen görüntülerinde etrafında yoğunluk olmadığı göründü. Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kandil Dağı, Bursa, Genel

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Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı
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