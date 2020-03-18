Korona virüsü nedeniyle Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında sade bir tören yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Edirne Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdiklerini söyledi.
18.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:12
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Edirne Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdiklerini söyledi. Törende Ali Yerlikaya ve katılanların maske taktıkları görüldü.
Çin'de başlayarak tüm dünyatı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler genişletilerek devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılında da alınan tedbirler kapsamında Edirne Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdiklerini söyledi. Törende Ali Yerlikaya ve törene katılanların maske taktıkları görüldü.
Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "#Koronavirüs tedbirleri kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdik. #Canakkale Zaferimizin Kahramanlarını bir kez daha en kalbi duygularımla rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanları Cennet, Ruhları şad olsun.Türkiye Bayrağı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Çin'de başlayarak tüm dünyatı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler genişletilerek devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılında da alınan tedbirler kapsamında Edirne Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdiklerini söyledi. Törende Ali Yerlikaya ve törene katılanların maske taktıkları görüldü.
Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "#Koronavirüs tedbirleri kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdik. #Canakkale Zaferimizin Kahramanlarını bir kez daha en kalbi duygularımla rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanları Cennet, Ruhları şad olsun.Türkiye Bayrağı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, İstanbul Valisi, Güncel
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