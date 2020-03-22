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Korona virüsü nedeniyle online dans eğitimleri başladı

Maltepe'de bir dans kursu, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinde bulunan katılımcılarına uzaktan online eğitim vermeye başladı.

22.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:52
Maltepe 'de bir dans kursu, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinde bulunan katılımcılarına uzaktan online eğitim vermeye başladı. "Dans dilediğin yerde" sloganıyla yola çıkan eğitmenler, kursiyerlerine görüntülü bağlanarak dans etmeyi öğretiyor.
Maltepe'de faaliyet gösteren bir dans kursu, korona virüsü nedeniyle 'Dans dilediğin yerde' diyerek kursiyerlerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Alanında uzman dans eğitmenleri, çocuk ve yetişkin olmak üzere her yaştan katılımcısına online ve interaktif olarak eğitim veriyor. Bale, hip hop, oryantal, modern dans ve Latin dansları alanlarında bin kişiye hizmet verilen online sistemle kursiyerler evlerinde eğitmenler eşliğinde dans ediyor.
Dans okulunun işletmecisi Yusuf Gül, "Biz bu projeye 6 ay önce başladık aslında dezavantajlı bölgelere dansı ulaştırmak için. Bir köy okuluna dansı götürebilmek için ya da engelli vatandaşımıza hizmet verebilmek için bu projeyi başlatmıştık. Ancak korona virüs sebebiyle bakanlık tarafından eğitim kurumlarının kapatılmasıyla ilgili yazı aldık. Bununla ilgili tüm gereklilikleri yerine getirerek kurumlarımızı kapattık. Sonrasında 'neden online dansı yapamayalım' diye düşünerek bu projemizi aktif hale getirdik. ve şu an Latin, oryantal, hip-hop branşlarında hizmetimizi tüm öğrencilerimizle paylaşmaya başladık. Tüm dans sever dostlarımızla ve kurumlarla bu projeyi paylaştık. Şu an tüm ülkede dansa devam edebilir hale geldik" dedi.
"ÇOCUKLAR ÖĞRETMENLERİYLE SINIF ORTAMINDA GİBİ"
Şu ana kadar toplamda bin öğrenciye bu şekilde hizmet verdiklerini belirten Gül, "Hemen hemen herkes dansa devam edebiliyor. Bu sistem sayesinde çocuklar öğretmenleriyle bir sınıf ortamındalar. Ailelerin ve çocukların da çok güzel geri dönüşleri var. 'Tıpkı sınıfta gibiyiz, sınıf ortamını yaşıyoruz. Bu sıkıntılı dönemlerde bize bu hizmeti verdiğiniz için teşekkür ederiz' diyen velilerimiz var" diye konuştu.
(Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA) Korona virüsü nedeniyle online dans eğitimleri başladı

Kaynak: İHA

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Korona virüsü nedeniyle online dans eğitimleri başladı
Etiketler : Maltepe, Güncel

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