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Korona virüsü Pakistan'a da sıçradı

Pakistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Zafar Mirza, ülkede ilk korona virüsü vakasının 2 kişide tespit edildiğini duyurdu.

26.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:05Korona virüsü Pakistan'a da sıçradı
Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Zafar Mirza, ülkede ilk korona virüsü vakasının 2 kişide tespit edildiğini duyurdu.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü bu kez Pakistan'a sıçradı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Zafar Mirza, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının 2 kişide tespit edildiğini belirtti. Mirza, "Pakistan'daki ilk 2 korona virüsü vakasını doğrulayabilirim. Her 2 vakanın da durumu stabil. Her şey kontrol altında ve paniğe gerek yok" ifadelerini kullandı. Hastalardan birinin 22 yaşında bir erkek olduğu ve ailesiyle birlikte İran'ı ziyaret ettiği ifade edildi. - İSLAMABAD

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Kaynak: İHA

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