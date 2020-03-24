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Korona virüsü pandemisi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı sekteye uğrattı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, korona virüsü riski karşısında Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardı.

24.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:16
Korona virüsü pandemisi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı sekteye uğrattı
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, korona virüsü riski karşısında Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüs nedeniyle ertelenmesi ya da iptal edilmesi gündeme gelen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili resmi karar verildi. Bu akşam telefonda görüşen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, oyunları yaklaşık bir yıl erteleme konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

Sinyal verilmişti

Hakkındaki tartışmalar uzun süredir devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili farklı senaryolar gerek IOC gerek ise Japonya hükümeti tarafından uzun süre yalanlanmış, son olarak hafta sonu gerçekleştirilen toplantıda IOC erteleme dahil olası senaryolar hakkındaki kararın dört hafta içinde verileceğini duyurmuştu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, "Olimpiyatlar eksiksiz yapılamayacaksa, erteleme seçeneği gündeme gelebilir" çıkışının ardından ise, IOC üyesi Dick Pound erteleme kararının hali hazırda verildiğini, yeni ajandanın önümüzdeki haftalarda netleşeceğini söylemişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Shinzo Abe, Tokyo, Güncel

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