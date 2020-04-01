Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Korona virüsü salgını nedeniyle bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua

- Korona virüsü salgını nedeniyle bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua Korona virüsü salgını nedeniyle bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua edildi.

01.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:30
- Korona virüsü salgını nedeniyle bomboş kalan Mescid-i Aksa 'dan Müslümanlar için dua
KUDÜS - Korona virüsü salgını nedeniyle bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua edildi.
Korona virüsü salgını nedeniyle Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılınmasına kapatılırken, İslami Vakıflar Dairesindeki çalışanlarının sadece namazlarını kılmasına izin veriliyor. İslami Vakıflar Dairesindeki bir çalışan Korona virüsten korunmak için bomboş kalan Mescid-i Aksa'da Müslümanlar için dua etti. Öte yandan Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılınmasına kapatıldı ancak ezan okuması devam ediyor. - Korona virüsü salgını nedeniyle bomboş kalan Mescid-i Aksa’dan Müslümanlar için dua

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksa, Güncel

Haberin Videosu :

- Korona virüsü salgını nedeniyle bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››- Korona virüsü salgını nedeniyle bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:03: Mersin'e de dezenfeksiyon tüneli - Haber 19:02: Denizli'de meydan ve bulvarlar yıkandı - Haber 19:02: Kayseri'de mesire alanına bariyerli önlem - Haber 19:01: "Kovid-19" denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu - Haber 19:01: Muş'ta 1 köy daha karantinaya alındı - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber