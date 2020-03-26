Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde 54 biblo heykel yaptı - Haberler

Korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde 54 biblo heykel yaptı

İzmirli Heykeltıraş Remzi Doğan, korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde Türk askerinin başarılarını anlatan 54 adet biblo heykel yaptı.

26.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:52
Korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde 54 biblo heykel yaptı
İzmirli Heykeltıraş Remzi Doğan, korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde Türk askerinin başarılarını anlatan 54 adet biblo heykel yaptı. Remzi Doğan, insanların evlerinde de bir şeyler üretebileceğini söyledi.

İzmir'de yaşayan Ressam ve Heykeltıraş Remzi Doğan, korona virüsü sebebiyle tedbir amaçlı olarak iş yerini kapattı. Evinde vakit geçirmeye başlayan Remzi Doğan, işine kaldığı yerden devam etti. Doğan, Türk ordusunun ve Mehmetçiğin başarılarını anlatan 54 biblo heykeli evinin balkonunda yaptı. İnsanların evlerinde de bir şeyler üretebileceğini söyleyen Doğan, bunu herkese göstermek istediğini vurguladı.

Türk askerinin başarılarını heykelleştirdi

Eskiden beri Türk askerinin başarılarını anlatmak gibi bir amacı olduğunu belirten Doğan, evde kal projesiyle beraber bunu gerçekleştirmeye fırsat bulduğunu söyledi. Doğan, "Projemi hayata geçirerek 54 farklı model biblo heykel yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Asıl hedefim; Cudi, Gabar, Kato dağlarında, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatında dünyaya kendisini kanıtlayan ve örnek olan askerlerimizi ve komutanlarımızı anlattığım bir heykel müzesi yapmak. Bu sanırım dünyada bir ilk olacak. Bu müze için evimin bir odasını ayırdım. Hedefim; bunu karantina süreci sona ermeden tamamlamak. Bu müzeyi tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim. Komandolarımızın yanı sıra yerli ve milli silahlarımızın maketlerini de yaptım" dedi.

Doğan, yaptığı biblo heykellerden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ma ve Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da hediye edeceğini söyledi. Öte yandan Doğan, Türk milletinin korona virüs salgınını sağlık çalışanlarının başarısıyla atlatacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi. - İZMİR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğan Türk, İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı Haberler
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

10:44: Daimi işçi alınacak - Haber 10:44: İstediği malzemelerin geldiğini gören 82 yaşındaki Türkün teyze gözyaşlarını tutamadı - Haber 10:43: Tatilcilere "Sahillere gelmeyin" çağrısı - Haber 10:43: Başkan Kılıç'tan Covid-19 ekibine 400 TL moral primi - Haber 10:42: Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber