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Korona virüsü, sarımsağın da ateşini yükseltti

Uzmanların, Korona virüsüne karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutmak için sarımsak tüketimini önermesi ile sarımsak fiyatları bir anda yüzde 100 zamlandı.

24.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:28
Korona virüsü, sarımsağın da ateşini yükseltti
Uzmanların, Korona virüsüne karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutmak için sarımsak tüketimini önermesi ile sarımsak fiyatları bir anda yüzde 100 zamlandı. Daha önce kilosu 25-30 TL olan sarımsak semt pazarlarında 60 TL'ye satılmaya başlandı. Aydınlı pazarcılardan Ramazan Özer, vatandaşların şifa için gram ile sarımsak aldığını söyledi.

Daha önceleri kimsenin dönüp bakmadığı sarımsağın, Korona virüsün Türkiye 'de görülmesi ile en çok aranıp sorulan ürün haline geldiğini belirten Acarlarlı manavlardan Ramazan Özer, "Kokusu nedeniyle pek çok kişinin uzak durmaya gayret ettiği sarımsak en fazla rağbet gören ürünlerden biri oldu. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ve gribal virüslere karşı ciddi etkisi nedeniyle sarımsağa olan ilgi artınca fiyatlar da birden yüzde 100 arttı. Daha önce 25-30 TL'ye alıp sattığımız sarımsağı virüs nedeniyle bu günlerde 50-55 TL'ye toptan biz almaya başladık. Kilo ile alan pek yok ama şifa niyetine herkes alıyor" diye konuştu..

Uzmanlar; Sarımsağın antibakteriyel ve virüs karşıtı olduğunu, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye de sahip olduğunu belirtti. Güçlü bir selenyum kaynağı da olan sarımsak, sağlıklı bir yaşam için mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Aydınlı, Ekonomi

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