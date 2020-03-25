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Korona virüsü sebebiyle işsiz kalan kişilere ücretsiz ekmek veriyor

Korona virüsü sebebiyle işsiz kalan kişilere ücretsiz ekmek veriyor Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan bir fırıncı korona virüsü sebebiyle çalışmaya ara veren ve bu sebeple işsiz kalan kişilere ücretsiz ekmek veriyor.

25.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:01
Korona virüsü sebebiyle işsiz kalan kişilere ücretsiz ekmek veriyor
SAKARYA - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde yaşayan bir fırıncı korona virüsü sebebiyle çalışmaya ara veren ve bu sebeple işsiz kalan kişilere ücretsiz ekmek veriyor.
Korona virüs salgın sebebiyle birçok sektör etkilenerek iş yerlerini geçici olarak kapatma yoluna gitti. İş yerleri kapanınca bir çok çalışanda çalışamaz duruma geldi. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesinde fırın işleten Yener Aydın isimli fırıncı, korona virüsü sebebiyle çalışmaya ara veren ve bu sebeple işsiz kalan kişilere ücretsiz ekmek veriyor. İhtiyaç sahiplerinin ise fırıncı Aydın'a ise bol bol dua etti.
20 yılı aşkın süredir fırın işlettiğini ifade eden Yener Aydın bu zor günlerde yardımlaşmanın önemli olduğunu belirterek, "Çok zorluklardan geldim. Çok çile çektim, çok aç kaldım. 20 yıldır bu işi yapıyorum her zaman yardım ediyorum. Bugün yardımlaşma günüdür. Herkes zor durumda ve bir ekmek alamayacak insanlar var. Hep beraber yarımcı olalım, bu hastalığı yenelim. İnsan aç kalınca hastalık daha çok bulaşır, önemli olan karnın tok olması ve cesareti olması, hastalığı yenmesidir" dedi.
Babasıyla birlikte sosyal projelere imza atan Uğur Aydın ise yaptığı açıklamada, "Salgın sebebiyle milletimiz sıkıntılı bir dönmede. Dışarı çıktığınızda bir maske beş lira, millet zor durumda. İnsanlar paralarının olmadığını belirterek ekmek rica ediyorlar. Bizde elimizden geldiğince bu kampanyayı başlattık. İnşallah bu kampanya hayırlı olur. Hiçbir zaman zor durumda olan birine arkamızı dönmeyelim. İnşallah daha çok kişiye ulaşırız. Akyazı'da şuan tekiz, diğer meslektaşlarımızda bu kampanyaya destek verir. Her gün 100 ekmek ücretsiz dağıtıyoruz. Korona virüs salgın sebebiyle işsiz kalan vatandaşlar bu sosyal projeden faydalanabilir" diye konuştu. Korona virüsü sebebiyle işsiz kalan kişilere ücretsiz ekmek veriyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Sakarya, Akyazı, Aydın, Genel

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Korona virüsü sebebiyle işsiz kalan kişilere ücretsiz ekmek veriyor

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