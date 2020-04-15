Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Korona virüsü tedavisi gören başkandan mesaj var

Korona virüs nedeniyle 15 gündür evinde tedavi altında olan ve son testinin sonucunu bekleyen Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, "Kendimi iyi hissediyorum.

15.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:30
Korona virüsü tedavisi gören başkandan mesaj var
Korona virüs nedeniyle 15 gündür evinde tedavi altında olan ve son testinin sonucunu bekleyen Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, "Kendimi iyi hissediyorum. Bugün son testimi verdim. İnşallah hep beraber yeniden yeşil sahalarda yeniden bulaşacağız" dedi.

Zonguldak 1. Amatör ekiplerinden Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanarak evinde karantinaya alınmıştı. 15 gündür evinde tedavi altında olan ve ilk iki testi pozitif çıkan Kılıçoğlu, son olarak üçüncü testini verdi. Sezgin Kılıçoğlu'nun son testinin pozitif çıkması halinde tedavisine hastanede devam edileceği açıklandı.

Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan başkan Sezgin Kılıçoğlu, "İlk iki testim pozitif çıktı. Toparlandım. 15 gündür evimde tedavi altındayım. İnşallah bunları atlatacağım. Bugün son testimi verdim. Testin sonucu yarın belli olacak. Kendimi iyi hissediyorum inşallah testin sonucu negatif çıkacak. Herkes duaların esirgemesin. İnşallah hep beraber yeniden yeşil sahalarda yeniden bulaşacağız" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Yolanthe, G.Saray’ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Spor
Yolanthe, G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Spor
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu Spor
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu
F.Bahçe’ye 20 milyonluk piyango! Transfer için İstanbul’a geliyorlar Spor
F.Bahçe'ye 20 milyonluk piyango! Transfer için İstanbul'a geliyorlar
Aras Bulut’tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar’a teşekkür Spor
Aras Bulut'tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar'a teşekkür
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı Spor
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
Haberler ›› Spor ››Korona virüsü tedavisi gören başkandan mesaj var - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

16:26: Merih Demiral gerçeği ortaya çıktı! Juventus, Manchester United ve Manchester City'yi reddetmiş... - Spor 16:26: Ankaragücü'nde üyelik ve yıllık aidat ücretleri güncellendi - Spor 16:20: Türkiye Satranç Federasyonu "23 Nisan" için etkinlik düzenleyecek - Spor 16:00: 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti - Magazin 15:54: Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti - Spor 15:46: Annesi corona virüs nedeniyle mahsur kalınca isyan etti: Boris Johnson, Trump gibi umursamaz... - Spor 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler