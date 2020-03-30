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Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde e-alışveriş tavsiyeleri

Anadolu Üniversitesi, kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü tehlikesine karşı toplumu bilgilendirecek içerikler üretmeye devam ederken bu kez e-alışveriş yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

30.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:45
Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde e-alışveriş tavsiyeleri
Anadolu Üniversitesi, kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü tehlikesine karşı toplumu bilgilendirecek içerikler üretmeye devam ederken bu kez e-alışveriş yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Koronavirüs ile mücadele adına birçok mağaza ve iş yeri pandemi durumunda insan sağlığını tehdit ettiği için geçici süreli olarak kapatıldı. Bu doğrultuda insanlar, gıda, temizlik ve tekstil gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere online alışverişe yöneldi. Tamamen güvenli bir e-alışveriş sürecinin gerçekleşmesi adına gerekli bilgileri tüketicilerle paylaşan Anadolu Üniversitesi, hazırlanan infografiklerde farklı birçok noktaya dikkat çekti. Toplum sağlığını korumak adına evden çıkmamaya gayret gösteren insanların, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere e-alışverişe yönelmelerini tavsiye eden üniversite yetkilileri, sanal ortamdan yapılacak güvenli alışveriş için dikkat edilmesi gerekenleri hazırladıkları infografiklerde sıraladı.

İşte güvenli e-alışveriş için dikkat edilmesi gerekenler

Üniversite yetkililer konu ile ilgili yaptığı açıklamada e- alışveriş sırasında dikkat edilmesi gereken konularını şu şekilde belirtti:

"İnternet üzerinden alışveriş yaparken tercih edeceğimiz siteler, SSL sertifikasına sahip olmalıdır. SSL sertifikası, bir sitenin belirli şartları karşılayarak elde edebildiği ve kullanıcılarına güvenli bir deneyim sunduğunu kanıtlayan belgedir. Bu sertifikaya sahip bir siteden alışveriş yapıldığında, kimlik ve kredi kartı bilgileriniz özel bir şifreleme sistemi ile doğrudan bankanıza aktarılır. Böylelikle 3'üncü şahısların ihtimali ortadan kalkar. Online bir alışveriş sitesinin bu sertifikaya sahip olup olmadığını ödeme sayfasına geçtiğinizde adres çubuğunun sağ tarafında bulunan kilit işaretinden anlayabilirsiniz. Hiçbir internet sitesi, kartınızın 4 haneli şifresine hiçbir aşamada ihtiyaç duymaz. Bunun yerine kartınızın arkasında bulunan 3 haneli CVV kodu kullanılır. Bu kod kredi kartı şifresi değildir. Sadece alışverişinizde kartınızı kullanmanızı saptayan bir doğrulama aracıdır. Kendi kişisel bilgisayarınız veya cep telefonunuz dışında bir yerden internet alışverişi yapmayın. Ortak kullanıma açık bilgisayarlarda, alışveriş için kullandığınız bilgilerin kaydedilip edilmediğinden emin olmazsınız. Bu sebeple güvendiğiniz teknolojik aletleri araç olarak kullanın. Her kredi kartının veya banka kartının internet üzerinden alışveriş için belirli bir limiti mevcuttur. Bu sebeple kartlarınızın online alışveriş limitini kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyin. Ayrıca her alışveriş sonrası cep telefonuna gönderilecek mesaj, bankaların kullanıcılarına sağlaması gereken bir yükümlülüktür. Harcamalarınızdan sonra bir uyarı mesajı gelmiyorsa bankanızla iletişime geçin. Alışverişlerinizi "3D Secure" yani telefonunuza gelen SMS onay kodu ile tamamlayın. Eğer telefonunuza onay kodu gelmiyor ve işlem otomatik olarak tamamlanıyorsa, bankanızdan kartınızın bu özelliğini aktif etmesini talep edin. Online alışverişlerinizde, tıpkı yüz yüze gerçekleştirdiğiniz alışverişlerdeki haklar gibi pek çok hakka sahipsiniz. Bu sebeple her alışverişinizde mail üzerinden veya gelen ürünle beraber garanti belgesi ve faturanın tarafınıza ulaştığına emin olun. Unutmayın ki her türlü iade, iptal ve cayma hakkınızda bu belgelere ihtiyaç duyulacaktır. Alışveriş yaptığınız site ile uzlaşamadığınız durumda Tüketici Hakem Heyeti bu belgeleri sizden talep edecektir. Bu noktalara dikkat edildiği takdirde, internet üzerinden yapılan alışverişlere güvenmekte bir sakınca yoktur. Tüketicilere düşen sorumluluk, haklarını bilmek ve bireysel önlemleri almaktır. Güvenli e-alışveriş ile Korona virüsünden uzak ve pratik bir şekilde tüm ihtiyaçlarımızı giderebiliriz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Üniversitesi, Ekonomi
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