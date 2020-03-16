Korona virüsü tedbirlerine karşıt propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı
Denizli'de Korona virüs nedeniyle ceza evleri yönelik alınan tedbirlere ilişkin sosyal medya üzerinden oluşturdukları hesap ve gruplar üzerinden karşıt propaganda yapıp protesto gösterisi örgütlemeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
16.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:23
Denizli 'de Korona virüs nedeniyle ceza evleri yönelik alınan tedbirlere ilişkin sosyal medya üzerinden oluşturdukları hesap ve gruplar üzerinden karşıt propaganda yapıp protesto gösterisi örgütlemeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan biri tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta içi Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 'Cezaevlerindeki Görüşlerin İptal Edilmesini' protesto etmek amacı ile sosyal medya hesapları üzerinden ceza evlerindeki mahkumlar için toplanma çağrısı içerikli paylaşımlar yapan şahıslar ile af ve mahkum haber adlı grupta paylaşım yapan şahıslara yönelik Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda, 2 şahıs 'suç işlemeye tahrik' suçlaması ile gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta içi Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 'Cezaevlerindeki Görüşlerin İptal Edilmesini' protesto etmek amacı ile sosyal medya hesapları üzerinden ceza evlerindeki mahkumlar için toplanma çağrısı içerikli paylaşımlar yapan şahıslar ile af ve mahkum haber adlı grupta paylaşım yapan şahıslara yönelik Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda, 2 şahıs 'suç işlemeye tahrik' suçlaması ile gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Haberler
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Haberler
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Haberler
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Haberler
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Haberler
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?