Menü
Haberler››genel››Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar - Haberler

Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar

Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar Manisa'nın Kula ilçesinde kaymakamlık ile devlet hastanesinin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, ilçedeki protokol üyeleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüsünden korunmanın 14 kuralını video çekerek anlattı.

18.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:16
Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar
MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde kaymakamlık ile devlet hastanesinin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, ilçedeki protokol üyeleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüsünden korunmanın 14 kuralını video çekerek anlattı.
Son günlerde dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizde de vakası görülen Covid-19 korona virüsü ile ilgili, Sağlık Bakanlığının önlem ve tedbir çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen Korona virüsünden korunmanın 14 kuralı da, bu salgının önlenmesinde büyük önem taşıyor. İlçedeki tedbir çalışmaları kapsamında çeşitli uygulamalar yapan Kula Kaymakamlığı ile Kula Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığının korona virüsünden korunmanın 14 kuralı olarak yayımladığı kuralları, video klip çekerek anlattı. Toplumun her kesiminin bu kurallara uyması gerektiğini vurgulayan protokol üyeleri, bu süreçte vatandaşların panik halinde olmamalarını, fakat gerekli tedbirleri de alması gerektiğini söyledi.
Kula Kaymakamı Kemal Duru, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluş başkanlarının yer aldığı video ile korona virüsünden korunmanın 14 kuralının önemine dikkat çekmek istediklerini dile getirdi. Dünyayı saran ve ülkemizde de görülen bu virüs ile mücadelede çok basit önlemler alınarak korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Kaymakam Duru, sorunun küresel, mücadelenin ulusal olduğunu söyledi. Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar
Etiketler : Manisa, Kula, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Haberler
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Haberler
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Haberler
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Haberler
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Haberler
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading