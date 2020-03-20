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Korona virüsü turşu ve turşu suyu satışlarını artırdı

Korona virüsü salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşu ve turşu suyuna olan talep arttı.

20.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:47
Korona virüsü turşu ve turşu suyu satışlarını artırdı
Korona virüsü salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşu ve turşu suyuna olan talep arttı. 85 çeşit ürünün turşusunu kuran turşucu, bunu 140 çeşide çıkarmayı planlıyor.

Samsun'da 35 yaşındaki Zakir Tozlu, 10 yıldır turşuculuk yapıyor. İnsanların alışık olduğu lahana, biber ve salatalık turşularının yanında muz, nar, çilek ve kavun gibi meyvelerin de turşusunu kuran Tozlu, mevsimine göre yapıp sattığı turşulardan geçimini sağlıyor. Dükkanında şu anda 85 çeşit turşu bulunduğunu ve bunu 130-140 çeşide çıkarmak istediğini belirten Tozlu, insanların korona virüsü salgını sonrası turşu ve turşu suyuna olan talebinin arttığını söyledi.

Uzmanların turşunun bağışıklık sistemine faydalı olduğu yönündeki açıklamalarının vatandaşta karşılık bulduğunu belirten Tozlu, sokakta çok fazla insan olmamasının işlerini olumsuz yönde değiştirmediğini ifade etti. Kargoyla ve gelen telefonlarla işlerinin fazlalaştığına vurgu yapan Tozlu, insanların turşu suyu, şalgam suyu, kocabaş turşusu, salatalık turşusu, beyaz kelem turşusu ve acı biber turşusu gibi ürünleri yoğun olarak tükettiğini anlattı.

Turşu ürünlerine olan talebi açıklayan Zakir Tozlu, "Şu anda ülkemize gelmiş olan korona virüsünden dolayı işlerimize ilgi bayağı bir yoğunlaşmaya başladı. Turşu suyuna karşı şu anda ciddi bir talep var. Uzmanların ve doktorların söylemesine karşılık turşu ve turşu suyu bağışıklık sistemine iyi geldiği için vatandaşta yoğun bir şekilde turşu tüketmeye başladı. Uzmanların dediği gibi bence de turşu bağışıklık sisteminin ilacı ve muhakkak tüketilmeli. İnsanlar sokağa çıkmıyor eski gibi ama işlerimizde aslında bizim fazla da bir değişme olmadı ve hatta fazlalaşıyor. Çünkü şehir dışından bayağı bir talep var. Kargo gönderiyoruz. İş yerimize telefon açıp 'Orada mısınız hemen ürünümüzü alıp gitmek istiyoruz' gibi talepler geliyor. Bu şekilde şu anda ticaretimizi devam ettiriyoruz" dedi.

En çok tüketilen ürünler ve fiyatlardan bahseden Tozlu, "Turşu suyuna ciddi anlamda bir talep var. Şalgam suyuna ciddi anlamda bir talep var. Turşu çeşitlerinden de kocabaş turşusu, salatalık turşusu beyaz kelem turşusu ve acı biber turşusu şu an yoğun bir şekilde tüketiliyor. Bu korona virüsünden dolayı ticaret anlamında tabii ki fırsatçılar da oluştu. Ama biz o şekilde bir pozisyona girmedik. Turşu fiyatlarımız dün neyse bugünde öyle hatta daha da indirimli fiyatlarla veriyoruz ki halkımız rahat bir şekilde bu ürünleri tüketebilsin. Turşu suyunu şu anda litre olarak 7,5 TL'ye veriyoruz. Bardak olarak 3 TL'ye veriyoruz. Salatalık turşusu 13 TL'ye de 18 TL'ye de var. Kelem turşusu 13 TL ve bunların hepsi doğal el yapımı" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Ekonomi

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