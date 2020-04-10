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Korona virüsü Ukrayna'da suç oranını düşürdü

Ukraynalı Polis Teşkilatı, korona virüsü salgınının ardından ülke genelinde genel suç oranının ve hırsızlık vakalarının yüzde 35 oranında düştüğünü açıkladı.

10.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:25
Korona virüsü Ukrayna'da suç oranını düşürdü
Ukraynalı Polis Teşkilatı, korona virüsü salgınının ardından ülke genelinde genel suç oranının ve hırsızlık vakalarının yüzde 35 oranında düştüğünü açıkladı.

Ukrayna'da Polis Teşkilatı tarafından tarafından yayınlanan raporda, geçtiğimiz yıl ile bu yılın aynı tarihleri baz alınarak suç oranları karşılaştırıldı. Raporda, "Geçtiğimiz yıl 11 Mart-4 Nisan arasındaki soygun sayısı 25 bin 988 idi. Bu yıl aynı tarihleri baz aldığımızda bu sayı 16 bin 926. Yani yüzde 35'lik bir düşüş var" Ülkenin hiçbir yerinde bu tarz olayların artışına rastlanmadı. Tam aksine büyük oranda düşüş yaşanıyor" ifadeleri kullanıldı. Suç oranında yaşanan düşüşte, insanların evlerinde kalmasına neden olan karantina sürecinin büyük faktör olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov da yaptığı açıklama da ülke genelindeki karantina sürecinde genel suç oranlarının yüzde 30 oranında düştüğünü belirtmişti.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülke genelinde 2 bin 203 korona virüsü vakası bulunurken can kaybı ise 69 olarak belirtildi. - KİEV

Kaynak: İHA

Etiketler: Ukrayna, Polis, Güncel
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