Korona virüsü vaka sayısı 571'e yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu, çarşamba günü 131 yeni vaka ile 257 şüpheli vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Öte yandan Hong Kong, Macao ve Taiwan'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya ve Güney Kore'de (Kore Cumhuriyeti) birer, Tayland 'da ise 3 yeni korona virüsü vakası görüldüğü bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, hastalarla yakın temas kuran 5 bin 897 kişiden 4 bin 928'i tıbbi gözetim altında tutulurken, 969'u ise taburcu edildi. Mevcut bilgilere göre, virüsün kuluçka süresi 14 günü bulabiliyor.

Virüsün ortaya çıktığı Wuhan 'da kamu taşımacılığı durduruldu

Diğer yandan, virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Wuhan kentinde şehir içi otobüs, metro ve feribot seferleri ile uzun mesafeli yolcu taşımacılığı durduruldu. Wuhan kentinde yeni tip korona virüsündan kaynaklanan viral pnömoni salgınıyla ilgili kurulan önleme ve kontrol merkezi, bu sabah saat 10 itibarıyla kentteki şehir içi otobüs, metro ve feribot seferleri ile uzun mesafeli yolcu taşımacılığının askıya alındığını açıkladı.

Kararın, salgının önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında, virüsun bulaşma kanallarının kesilmesi, salgının yayılma eğiliminin önüne geçilmesi, halkın can güvenliğinin ve sağlığının korunması amaçlarıyla alındığı aktarıldı.

Diğer yandan, özel durumlar haricinde vatandaşların Wuhan kentinden ayrılmaması gerektiği belirtildi. Havaalanı ve tren istasyonlarındaki Wuhan''dan çıkış koridorlarının da geçici olarak kapatıldığı, işleyişin normale döneceği tarihin daha sonra ilan edileceği duyuruldu.